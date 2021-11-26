محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لـ10 قرى بـ4 مراكز

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد 10 قرى بالوحدات المحلية التابعة لمراكز البدرشين والصف وأوسيم ومنشأة القناطر .

وأكد محافظ الجيزة انه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلا لجهود الدولة فى سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية .

وأشار المحافظ إلى أن القرى التى تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هى قرى الشوبك الغربى ونزلة الشوبك التابعة لمركز ومدينة البدرشين وقرى ذات الكوم وجزاية التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين التابعة لمركز ومدينة اوسيم وقرى نزلة وعليان والشوبك الشرقى والاخصاص التابعة لمركز ومدينة الصف.

واشار المحافظ إلى ان المخططات التفصيلية التى تم اعتمادها يبدأ العمل بها من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية وذلك تيسيراً على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وأكد المحافظ علي أهمية المخططات التفصيلية فى المساهمة فى إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008 بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية مشيرا إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمرانى مستقبلا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة بما يتناسب مع خطه التنمية المستدامه ورؤية مصر 2030.