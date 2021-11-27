اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مباحثات سعودية أرجنتينية لتكثيف التعاون بين البلدين في ضوء رؤية 2030

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:30 م
مباحثات سعودية أرجنتينية لتكثيف التعاون بين البلدين في ضوء رؤية 2030 وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب الأرجنتيني سرخيو توماس ماسا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة.

وأكد وزير الخارجية السعودي - خلال لقائهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات مع الأرجنتين، وتكثيف التنسيق المشترك في المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية وخاصة في ضوء "رؤية المملكة 2030".

وتناول اللقاء أهمية تكثيف التعاون البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 


رؤية 2030

مباحثات سعودية أرجنتينية

السعودية

الارجنتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة