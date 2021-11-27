"قومي المرأة" بكفر الشيخ يطلق حملة طرق الأبواب لمناهضة العنف

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم فرع المجلس القومي بكفر الشيخ،حملة طرق الأبواب" أحميها من الختان في يومها الاول، بمشاركة 50 رائدة ريفية ومتطوعة بجميع قرى مركز مطوبس، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واشراف الدكتورة اماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ.

كما عقد لقاء توعوي بمركز الشباب ببرج مغيزل تم خلاله عرض فيلم "بين بحرين"، وناقش الدكتورة اماني شاكر، مقررة الفرع المشكلات التي تناولها الفيلم وعلى رأسها قضية الختان، كما ناقشت العديد من القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء مثل زواج القاصرات والعنف الأسري والتسرب من التعليم.

وتناولت منال مصطفى، ومنى فضل واعظات بالأزهر،العنف ضد المرأة والختان كمظهر من مظاهر العنف ورأي الدين في الختان، وتناولت هبه كيلاني محامية الفرع عن العقوبات القانونية للختان.

وألقت الدكتورة يارا فهمي، مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة، الضوء على الخط الساخن للإبلاغ عن قضايا العنف للأطفال، حضر اللقاء عدد من قيادات القرية، وعضوات فرع المجلس، أميمه ظريف ،وإيمان بشت، وسعيده كامل، بتنسيق محمد غريب، وخميس عرفه، وزينب بسيوني، شاهندا كمال، وبالتعاون مع جمعية الرعاية الاجتماعية والخيرية ومركز الشباب ببرج مغيزل.