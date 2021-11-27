قصة لاعبة الكرة مهيرة أول مصرية تتحدى التقاليد وتتألق فى عالم الساحرة المستديرة

الدقهلية - مرام محمد

إلتقى "اليوم السابع"، بلاعبة كرة القدم مهيرة علي ابنة قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، والتي احترفت كرة القدم النسائية منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، واستطاعت أن تطور من موهبتها ومهاراتها وتنضم لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية لتلعب في مركز صانع الألعاب ضمن صفوفه، وفي غضون سنوات قليلة أصبحت أول محترفة مصرية في الدوري الكندي تحصد لقب الدوري مع ناديها "أوكيفيل بلو ديفيلز".

وقالت "مهيرة" لـ"اليوم السابع"، إنها عشقت كرة القدم منذ طفولتها، حيث كانت تلعب الكرة مع الأولاد في شوارع قريتها، متخطية كل العادات والتقاليد، وكانت تشارك في العديد من المباريات في أندية القرية، حتى اكتشف كلا من الكابتن شاكر عبادة والكابتن عطية الحداد موهبتها، لتنضم إلى فريق مصر المقاصة.

وأضافت، أنها استمرت في اللعب ضمن صفوف نادي مصر المقاصة ثلاث سنوات، وبعدها انتقلت إلى عدة أندية مصرية، كفريق حلوان، وفريق الإعلاميين، حتى احترقت اللعب في نادي أوكيفيل بلو ديفيلز الكندي، وحصدت معه لقب الدوري، وتوجت كأفضل لاعبة في الدوري الكندي عام 2019.

وأشارت إلى أنها استطاعت أن تتخطى كل العادات والتقاليد، وتتحدى كل من حاول إحباطها ومنعها من تحقيق حلمها وحلم والدها في أن تكون لاعبة كرة قدم مشهورة، ونجحت في الاحتراف لتكون ضمن أفضل الاعبات في منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية وترفع اسم مصر عاليا.