فصل الكهرباء عن بعض مناطق محافظة بنى سويف من اليوم ولمدة 3 أيام

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بنى سويف وبعض قرى مركزى ناصر وببا، وذلك بداية من اليوم السبت إلى الثلاثاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وبحسب بيان القطاع، سيجرى فصل الخدمة اليوم السبت، عن "شارع عبدالسلام عارف، خاتم المرسلين، الكورنيش، ترعة البوصة، جزء من مقبل، الشرطة العسكرية، مساكن الإيمان" بمدينة بنى سويف"، اعتباراً من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحاً، وعن قرية الكوم الأحمر مركز بنى سويف من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30ظهراً.

فى حين يتم فصل الكهرباء يوم الأحد" 28/11"عن "جزيرة أبوصالح مركز ناصر"، ويوم الاثنين"29/11" عن قرية "سنور مركز بنى سويف"، ويوم الثلاثاء"11/30"عن قرى "الحلابية، تزمنت مركز بنى سويف وطحا البيشة مركز ببا" ، وذلك من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30ظهراً، بحسب الأيام المذكورة والفترات الموضحة عالية.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.