سرطان البنكرياس.. علامات غامضة تدل على الإصابة بالمرض

كتبت مروة هريدى

نشعر بالانتفاخ عادة بسبب تناول أطعمة معينة، ومع ذلك، في الحالات الأكثر خطورة يمكن أن يكون علامة على بعض أنواع السرطان، مثل البنكرياس والمبيض، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

غالبًا لا يتسبب سرطان البنكرياس في ظهور أعراض في المراحل المبكرة، وغالبًا ما يصعب التمييز بين العلامات الخاصة بهذا المرض وتلك التى تسببها مشكلات الأخرى، لذلك يجب أن نكون على دراية بالأعراض التي يسببها سرطان البنكرياس.

ولعل من أبرز أعراض سرطان البنكرياس، المعاناة من مشاكل في هضم الطعام مثل، الشعور بالشبع بسرعة، أو الانتفاخ، أو التجشؤ، أو الغازات، خاصة أن البنكرياس يلعب دورًا مهمًا في تكسير الطعام، لذلك من الشائع أن يسبب مشاكل عند تناول الطعام وهضمه.

إلى جانب احتمالية التسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس أيضًا الاستسقاء، وتراكم السوائل الزائدة في البطن، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن وتمدده، والشعور بآلام في الظهر، وفقدان الوزن بدون مبرر، واليرقان، والتغيرات في عادات الأمعاء.

من جانبها، تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن ما يقرب من سبعة من كل 10 أشخاص مصابين بسرطان البنكرياس يذهبون إلى أطبائهم لأنهم يعانون من الألم الذى يصفه الناس بأنه ألم خفيف، يمكن أن يبدأ في منطقة المعدة وينتشر إلى الخلف، ويزداد الألم سوءًا عند الاستلقاء ويكون أفضل إذا جلست إلى الأمام، ويمكن أن يكون أسوأ بعد تناول الوجبات.

يعاني الكثير من المصابين بسرطان البنكرياس من اليرقان عندما يذهبون لأول مرة إلى أطبائهم، كما يعاني معظمهم أيضًا من آلام يمكن ملاحظتها غالبًا في الجلد والعينين.

وتصف مؤسسة أبحاث السرطان، سرطان البنكرياس بأنه القاتل الصامت، لأن معظم المصابين به لا يشعرون بأعراضه إلا فى مراحل متأخرة من المرض، فالأعراض غالبًا ما تكون غامضة.



اعراض سرطان البنكرياس