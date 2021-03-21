اليوم السابع
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أسباب الإصابة بسرطان البنكرياس.. التدخين والسمنة والتاريخ العائلى للمرض

الأحد، 21 مارس 2021 01:00 ص
أسباب الإصابة بسرطان البنكرياس.. التدخين والسمنة والتاريخ العائلى للمرض أعراض سرطان البنكرياس
كتبت مروة هريدى

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حذرت جمعية سرطان البنكرياس فى المملكة المتحدة من مخاطر هذا المرض المميت، ومن التأخر فى تشخيصه، حيث أكدت أنه من المهم الحصول على العلاج اللازم فى الوقت المناسب لضمان التعافى منه سريعًا، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

من جانبها، أكدت مؤسسة أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة أن البراز الذى يصعب التخلص منه بالمرحاض والمعروف باسم "البراز الدهنى" يعتبر أحد العلامات التحذيرية على الإصابة بسرطان البنكرياس، بجانب إلى أن لونه يصبح شاحبًا وذو رائحة كريهة، فقد يشير ذلك إلى انسداد قناة البنكرياس بسبب ورم سرطانى.

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وهناك علامة أخرى على الإصابة بسرطان البنكرياس وهو حدوث اضطرابات فى الأمعاء والتى تشير إلى أنه لا يتم امتصاص الطعام بشكل صحيح.

فيما يلى.. أعراض أخرى تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس:

1- فقدان الوزن

2- قد يؤدي التهاب البنكرياس إلى الإصابة بالحمى بينما تشعر بالبرد والرعشة.

3- عسر الهضم المستمر

4- حرقة المعدة

5- الانتفاخ

6- الغثيان

7- الشعور بآلام فى المعدة والظهر

8- اليرقان وهو عبارة عن تحول لون العين والجلد من الأبيض إلى الأصفر

9-  زيادة نسبة الأملاح الصفراوية فى مجرى الدم

10- حكة فى الجلد

وهناك علامات تحذيرية أيضًا على الإصابة بسرطان البنكرياس تتشابه كثيرًا مع أعراض داء السكرى، مثل زيادة الشعور بالعطش، والحاجة باستمرار إلى التبول، وزيادة الشعور بالجوع، والشعور بضعف عام فى الجسم، وفقدان الوزن غير المبرر، وفى بعض الأحيان يرتبط سرطان البنكرياس بجلطات الدم والتى يمكن أن تتكون فى الأوردة الصغيرة فى أى مكان من الجسم.

 

سرطان البنكرياس
 

وتشمل أعراض تجلط الدم:

1- ألم واحمرار وانتفاخ حول المنطقة التى توجد بها الجلطة

2- قد تكون المنطقة المحيطة بالجلطة دافئة عند لمسها

اسباب الإصابة بسرطان البنكرياس

1- التقدم فى العمر أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بهذا المرض، حيث أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر.

2- التدخين، حيث أن المدخنين يمثلون 20% من حالات سرطان البنكريات فى المملكة المتحدة.

3- السمنة هى أيضًا عامل خطر وتمثل 10% من حالات الإصابة بسرطانا البنكرياس.

4- التاريخ العائلى للسرطان يلعب دورًا مهمًا فى الإصابة بالمرض، ويمثل نسبة 10%.


سرطان البنكرياس

عوامل الاصابة بسرطان البنكرياس

طرق الوقاية من سرطان البنكرياس

اعراض سرطان البنكرياس

اضرار التدخين

اضرار السمنة

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