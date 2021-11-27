رئيس جامعة سوهاج: مساعد وزير التعليم العالى يتفقد غدا المستشفى الجامعى الجديد

سوهاج - محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج غدا الأحد 28 نوفمبر زيارة مرتقبة من قبل الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالى لشئون المشروعات، لتفقد مستوى الإنجاز فى المستشفى الجامعى الجديد، وعدد من المشروعات الجامعية الجديدة بالحرمين الجديد والقديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف عبدالخالق، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة تضم ممثلين عن وزير التعليم العالى لتفقد مستوى الإنجاز فى المشروعات تحت الإنشاء بالحرمين الجديد والقديم، والمستشفى الجامعى الجديد على وجه الخصوص، لرفع تقرير مفصل للجهات المعنية لتحديد موعد افتتاحها رسمياً، مشيراً إلى أن المستشفى الجديد يعد أحد المشروعات الكبرى التى تحرص الجامعة على السير فى تشغيلها بكامل طاقتها بخطى سريعة، باعتبار أنها أحد المشروعات القومية بالمحافظة لخدمة قطاع جماهيرى كبير من الطلاب والمرضى بالمجتمع السوهاجى والمحافظات المجاورة.



ومن جانبه استعرض الدكتور مصطفى هريدي، الموقف التنفيذى للمستشفى الجامعى الجديد فيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بالبنية الأساسية، والموارد البشرية المتاحة، لافتاً إلى قرب الإنتهاء من استلام عدد كبير منها غرفة النفايات، خزان الأكسجين الثاني، والمطبخ والمغسلة والمشرحة، وجهاز الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية والعادية والموجات فوق الصوتية.