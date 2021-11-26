القافلة الطبية المجانية لجامعة سوهاج تعالج 1247 مواطنا بقرية بنى حميل بالبلينا

سوهاج محمود مقبول

تواصل كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قوافلها الطبية المجانية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدمتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة أهالي "قرية بني حميل" التابعة لمركز البلينا بالمحافظة، وقد تم فحص وعلاج 1247 مواطن.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن هذه القافلة تأتى وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الجامعة في تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القري والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية والصحية والتعليمية.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أنه شارك بالقافلة 22 طبيب و30 طالب بالكلية، حيث ضمت القافلة العديد من التخصصات منها الباطنة، الأطفال، العظام، الجهاز الهضمي، العصبية، وأيضاً جراحة المسالك البولية، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء والتوليد، إلى جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم.

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1247 مواطن بقرية بني حميل، وصرف العلاج بالمجان لهم، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي التي قد تحتاج إلى بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف "الشرقاوي"، أنه تم تنظيم عدد من القوافل التوعوية والتثقيفية لأهالي القرية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي للسيدات، والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والتأكيد على أهمية تلقي التطعيمات ضد هذا الفيروس.

ومن الجدير بالذكر أنه شارك في فعاليات تلك القافلة الدكتور أسامة العريبي أستاذ مساعد الجراحة العامة بكلية الطب ومنسق القافلة، كما شارك في تنظيمها 20 متطوع من جمعية الشبان المسلمين وأهالي بلده بني حميل.



قافلة طبية مجانية بجامعة سوهاج (11)



قافلة طبية مجانية بجامعة سوهاج (16)



قافلة طبية مجانية بجامعة سوهاج (15)



قافلة طبية مجانية بجامعة سوهاج (14)



قافلة طبية مجانية بجامعة سوهاج (13)