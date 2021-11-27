اليوم السابع
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رئيس الرعاية الصحية: لولا الرئيس السيسى ما تحقق حلم التأمين الصحى الشامل

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:00 م
رئيس الرعاية الصحية: لولا الرئيس السيسى ما تحقق حلم التأمين الصحى الشامل الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم خدمات مميزة وفق معايير عالمية، قائلاً: "لولا الرئيس عبد الفتاح السيسى ما كان هناك تطور شمولى ملموس في القطاع الصحي".
 
وأضاف السبكى، أنه خلال فعاليات الملتقي السنوى المنعقد اليوم في محافظة الإسماعيلية تم تقديم 8 ملايين خدمة للمنتفعين و115 ألف عملية جراحية كبرى في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية منذ تطبيق النظام الصحى الجديد، مؤكدا أن مستشفيات الهيئة توفر 97% من الأدوية والمستلزمات للمريض .
 
وأوضح السبكى، أن الجودة تمثل الثقافة والمثل للهيئة في تقديم الخدمة، مضيفا أن الهيئة أداة الدولة لتقديم الخدمة، لافتا إلي أن جميع الخدمات مميكنة داخل الخدمة، وأنه تم ميكنة 100% من الوحدات والمراكز والمعامل في مستشفيات الهيئة، مؤكدا أن التطبيب عن بعد أهم المحاور التى تم استخدامها في مواجهة كورونا، لافتا إلى أنه تم ربط المستشفيات واقسام الطوارئ بغرف العمليات المركزية للتأمين الطبي للمريض والأحداث والأزمات الكبرى، مضيفا أن الموارد الذاتية بلغت مليار و167 مليون جنيه بالنسبة للهيئة لدعم انشطتها وتحركاتها .
 
وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الفترة المقبلة ستشهد استخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين مشيرا إلي إطلاق أبلكيشن كير كونكت كمنصة تفاعلية للأطباء.

التامين الصحى الشامل

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الرعاية الصحية

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