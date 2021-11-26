Care Connect أول منصة تفاعلية بين مقدمى الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الشامل

كتب وليد عبد السلام

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظي محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وممثلي المنظمات الدولية، وعدد من الشخصيات الدولية الصحية الهامة.

تعلن الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، غدًا السبت 2021/11/27، الإطلاق الرسمي لأول منصة تفاعلية رقمية باسم Care Connect للتواصل إلكترونيًا بين مقدمي الخدمة من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة، والمنعقد هذا العام 2021 تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر)، بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنصة الرقمية Care Connect عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح التواصل بين جميع العاملين بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنها تتميز بإتاحة التواصل على مختلف المستويات العليا والقيادية والإشرافية والتكرارية والوسطى وغيرها من الدرجات الوظيفية للعاملين، ومن مختلف التخصصات سواء الطبية أو الإدارية أو الفنية وغيرها من التخصصات التي تعمل جميعها على توفير أفضل خدمات رعاية صحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن Care Connect تستهدف تبادل الخبرات والأفكار والتواصل الفعال بين الأفراد العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية وإتاحة خدمات كثيرة للعاملين، إضافة إلى مساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة حيث إنها تتيح مجالًا للتنسيق والنقاش بين العاملين في تطوير الخدمات بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، علاوة على أنها خطوة من خطوات هيئة الرعاية الصحية نحو التحول الرقمي لكل آليات العمل واستراتيجيتها في رقمنة الخدمات الصحية كجزء من استرتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية.

وأضاف السبكي، أن هذه المنصة تمثل خطوة لبناء جسور من التواصل بين الإدارات العليا بالهيئة وجميع العاملين بها وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكذلك بين العاملين وبعضهم البعض، وأنها تعد نقطة انطلاقة جديدة للهيئة، كأول مؤسسة توفر منصة إلكترونية للتواصل بين العاملين وخاصة من أعضاء المهن الطبية، مؤكدًا استراتيجية الهيئة في أن تصبح هيئة ذكية رقمية لا ورقية بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال الاستفادة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ونظم الرقمنة في تحقيق رؤيتها ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وتابع السبكي: أنه يمكن تحميل التطبيق الإلكتروني Care Connect على الهواتف المحمولة سواء التي تعمل بنظام الأندرويد وكذلك الآيفون من خلال روابط إلكترونية محددة تم نشرها خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمنصة عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية الحديثة المعتمدة للتواصل بين العاملين، مؤكدًا أنه شهدت المنصة خلال مرحلة التشغيل التجريبي العديد من التفاعلات الإيجابية بين العاملين وطرحهم الكثير من المقترحات والمتطلبات لزيادة فوائد المنصة، والتي تم العمل على تنفيذها لبدء التشغيل الرسمي للتطبيق بأعلى جودة ممكنة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المشتركين على المنصة أكثر من مليون مشترك من العاملين بالهيئة في مختلف المحافظات التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها تدريجيًا.

واستكمل السبكي، أنه تمت هذه المنصة الإلكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الطبية عن بُعد، شركة البالطو للخدمات الطبية أونلاين (ElBalto)، مشيرًا إلى حرص الهيئة على التعاون مع كافة شركاء النجاح سواء من القطاع الحكومي أو الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة، ومنها شركة البالطو للخدمات الطبية والذي سبق التعامل معها في توفير الاستشارات الطبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وقت جائحة كورونا، موجهًا شكره وتقديره لكل من يقدم الدعم والتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في توفير أفضل خدمات رعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لهم، تماشيًا مع سياسة التكامل التي تتبناها الدولة في إتاحة توفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من القطاعين الحكومي والخاص شريطة استيفائها وحصولها على درجة الاعتماد والجودة لضمان توفير الخدمة بشكل متكامل وبجودة عالمية للمصريين.

تجدر الإشارة، إلى أنه انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، بدءًا من اليوم 26 نوفمبر 2021، بالتزامن مع مرور عامين على التدشين الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة 26 نوفمبر 2019.

وتشمل فعاليات الملتقى استعراض عامين من إنجازات هيئة الرعاية الصحية وريادتها في توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية ومستهدفاتها للمرحلة المقبلة، وكذلك استخداماتها للتكنولوجيا ونظم التحول الرقمي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية وأثر ذلك على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، إضافة إلى تسليم الجوائز للمتميزين بالعمل من هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لعام 2021، وتكريم شركاء النجاح لإسهاماتهم المتميزة في دعم نجاح الهيئة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، إلى جانب انعقاد ورش عمل وجلسات علمية مع كبرى الجهات المعنية بالشأن الصحي لتبادل المعرفة والخبرات والإطلاع على كل ما هو جديد والابتكارات في خدمات الرعاية الصحية لضمان أفضل خدمات رعاية صحية للمواطنين وبجودة عالمية.