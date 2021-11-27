ذا هيل: عرقلة الجمهوريين لتأكيد ترشيحات بايدن بـ"الشيوخ" انتكاسة لمكاسب النساء

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن النساء تستعد لتحقيق مكاسب غير مسبوقة فى المناصب القيادية فى السياسة الخارجية وفرق الأمن القومى للرئيس الأمريكى، جو بايدن، لكن تعليق تأكيد ترشيحهن فى مجلس الشيوخ يحول دون ذلك.

وأوقف السيناتور الجمهورى تيد كروز والسيناتور جوش هاولي عددًا من مرشحي بايدن، وأوضحت الصحيفة أنهما يقولان إن عدم تأكيد الترشيح فى المجلس يهدف إلى إظهار اعتراضهما على سياسات بايدن، وليس على أشخاص محددين، لكن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين يشعرون بالإحباط بسبب الوتيرة البطيئة لتأكيد الترشيحات - وخاصة ما يعنيه ذلك بالنسبة للنساء اللائي ينتظرن التصويت.

وتتفاقم التأخيرات بشكل خاص بالنسبة للمدافعين الذين عملوا خلف الكواليس لمساعدة النساء المؤهلات على التغلب على الحواجز ، العلنية وغير الظاهرة ، لتحقيق التكافؤ بين الجنسين.

ويقول المدافعون إن هدف التمثيل المتساوي لا يفيد النساء فقط. تظهر الأبحاث أن مشاركة المرأة في حل النزاعات تؤدي إلى حلول أكثر ديمومة وتساهم في تنوع الفكر.

وقام بايدن حتى الآن بتعيين وترشيح عدد قياسي من النساء لشغل مناصب ومناصب عليا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وقالت لورين ديجونج شولمان ، نائبة رئيس قسم البحث والتقييم بشراكة من أجل الخدمة العامة ، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن فعالية الحكومة.

وأضافت "عين الرئيس حتى الآن ما لا يقل عن 207 نساء و 212 رجلاً من أصل 800 منصب بعد أن أكد مجلس الشيوخ تلك الترشيحات ، مع التركيز على مجموعة واسعة من الوظائف المدنية بدوام كامل في الفرع التنفيذي. وهناك ما يقدر بنحو 1200 تعيين مصدق من قبل مجلس الشيوخ في المجموع."