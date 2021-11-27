اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فى المناصب العليا..

ذا هيل: عرقلة الجمهوريين لتأكيد ترشيحات بايدن بـ"الشيوخ" انتكاسة لمكاسب النساء

السبت، 27 نوفمبر 2021 01:12 م
ذا هيل: عرقلة الجمهوريين لتأكيد ترشيحات بايدن بـ"الشيوخ" انتكاسة لمكاسب النساء الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن النساء تستعد لتحقيق مكاسب غير مسبوقة فى المناصب القيادية فى السياسة الخارجية وفرق الأمن القومى للرئيس الأمريكى، جو بايدن، لكن تعليق تأكيد ترشيحهن فى مجلس الشيوخ يحول دون ذلك.

وأوقف السيناتور الجمهورى تيد كروز والسيناتور جوش هاولي عددًا من مرشحي بايدن، وأوضحت الصحيفة أنهما يقولان إن عدم تأكيد الترشيح فى المجلس يهدف إلى إظهار اعتراضهما على سياسات بايدن، وليس على أشخاص محددين، لكن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين يشعرون بالإحباط بسبب الوتيرة البطيئة لتأكيد الترشيحات - وخاصة ما يعنيه ذلك بالنسبة للنساء اللائي ينتظرن التصويت.

وتتفاقم التأخيرات بشكل خاص بالنسبة للمدافعين الذين عملوا خلف الكواليس لمساعدة النساء المؤهلات على التغلب على الحواجز ، العلنية وغير الظاهرة ، لتحقيق التكافؤ بين الجنسين.

ويقول المدافعون إن هدف التمثيل المتساوي لا يفيد النساء فقط. تظهر الأبحاث أن مشاركة المرأة في حل النزاعات تؤدي إلى حلول أكثر ديمومة وتساهم في تنوع الفكر.

وقام بايدن حتى الآن بتعيين وترشيح عدد قياسي من النساء لشغل مناصب ومناصب عليا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وقالت لورين ديجونج شولمان ، نائبة رئيس قسم البحث والتقييم بشراكة من أجل الخدمة العامة ، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن فعالية الحكومة.

وأضافت  "عين الرئيس حتى الآن ما لا يقل عن 207 نساء و 212 رجلاً من أصل 800 منصب بعد أن أكد مجلس الشيوخ تلك الترشيحات ، مع التركيز على مجموعة واسعة من الوظائف المدنية بدوام كامل في الفرع التنفيذي. وهناك ما يقدر بنحو 1200 تعيين مصدق من قبل مجلس الشيوخ في المجموع."

 

 


بايدن

مجلس الشيوخ

الجمهوريين

الحزب الجمهوريين

جو بايدن

النساء فى المناصب العليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد إعلان ترشحه لانتخابات 2024.. بايدن يثير انقسامات حول مستقبل أمريكا.. الإعلان يحبط طموحات كامالا هاريس لخلافته.. و"واشنطن بوست" ترصد قلق الديمقراطيين إثر التراجع الكبير في شعبية الرئيس لصالح ترامب

السبت، 27 نوفمبر 2021 07:00 ص

الديمقراطيون يضغطون على بايدن للاهتمام بشكل أكبر بالتضخم.. واشنطن بوست: حلفاء الرئيس يحثونه على تحميل الجمهوريين المسئولية بتعطيل أجندته فى الكونجرس.. فورشن: الوضع يمثل مشكلة سياسية مع استمرار ارتفاع الأسعار

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:30 ص

بايدن يعلن فرض قيود سفر على دول أفريقية ويدعو لتعميم تصنيع لقاحات كورونا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 10:34 م

واشنطن بوست: الديمقراطيون يضغطون على بايدن للاهتمام بشكل أكبر بمشكلة التضخم

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:53 م

صحة الرئيس الأمريكى تحت المجهر.. طبيب البيت الأبيض يكشف عن إزالة ورم من قولون بايدن بمنظار جراحى.. ويؤكد: حميد لكنه يحتاج لمتابعة مستمرة.. يفين أوكونر: جو يتعاطى ثلاثة عقاقير بوصفة طبية واثنين دون وصفة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 08:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة