"حياة كريمة": الرئيس السيسي تكفل بتجهيز "عروسة غرب أسوان" بجهاز كامل.. صور

كتب – محمد عطية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، فى لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تكفله بجهاز عروس بإحدى قرى محافظة أسوان المتضررة من السيول، جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي أول أمس الخميس ولقائه بمجموعة من أهالي قرية غرب اسوان في ساحة أحد المنازل.

وذكرت مؤسسة حياة كريمة، خلال تدوينه عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عروسة غرب أسوان، ذات الصوت النوبي الجميل، وبعد دعوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل زفافها أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة في غرب أسوان، قام بالتكفل بتجهيزها جهاز كامل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل جولته أول أمس الخميس، خلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، بتفقد قرية غرب أسوان، وهى إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التى شهدتها المحافظة مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.

وخلال التفقد زار الرئيس عددا من المنازل التى تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع لشرح من مسئولى مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التى تقوم بها المؤسسة فى التعامل مع هذه الأزمة فى جميع القرى المتضررة فى أسوان، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقامت المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بالتعامل الفورى مع الأزمة، بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء على الفور فى ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالى القرى المتضررين إليها.

كما التقى الرئيس بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل، وتفقد أيضاً القافلة الطبية الشاملة التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، والتى تأتى ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التى نظمتها مؤسسة حياة كريمة.