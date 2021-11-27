جامعة جنوب الوادى تطلق البرنامج التدريبى على نظام "ابن الهيثم"

قنا - صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادي، عن بدء فعاليات البرنامج التدريبي على نظام "ابن الهيثم" تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور أكرم فتحي مصطفى، مدير مشروع نظم المعلومات الادارية بالجامعة، إن التدريب يقام يومي 27-28 نوفمبر الجارى، في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي لجميع منسوبي الجامعة حيث يقام التدريب على اربعة انظمة إلكترونية، وهي نظام ابن الهيثم لشئون الطلاب والخريجين للفصول الدراسية، ونظام ابن الهيثم لشئون الطلاب والخريجين للساعات المعتمدة ونظام ابن الهيثم لشئون الطلاب والخريجين للدراسات العليا " فصول دراسية وساعات معتمدة" ونظام ابن الهيثم للتصحيح الإلكتروني والرصد الثقافى.

وأشار مصطفى، إلى أن التدريب يقام بالتعاون مع مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة، ويقوم بالتدريب كلا من المهندس محمد صلاح، والمهندس محمد الكريمي، مؤكدا انه سيتم ترشيح منسق من كل كلية وسوف يتم عمل مؤشرات قياس أداء لمتابعة حجم الإنجاز بكل كلية بصورة أسبوعية. شهد فعاليات البرنامج التدريبي الدكتور علاء صادق، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ومسئولي شئون الطلاب و الدراسات العليا بمختلف الكليات.