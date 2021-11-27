تفاصيل أكبر صفقة عقارات بالبورصة المصرية فى 2021

كتب هانى الحوتى

تشهد البورصة المصرية، أكبر صفقة عقارات في عام 2021 ببيع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك إلى تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينجز آر اس سي ليمتد وشركة غاما فورج ليميتد مقابل 7.1 مليار جنيه، حال موافقة المساهمين على العرض المقدم من الشركة الإماراتية لشراء نحو 320.6 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة سوديك مقابل 20 جنيه.

وبدأ من يوم 24 نوفمبر الجاري، تلقي طلبات المساهمين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك الراغبين في بيع أسهمهم وحتى نهاية جلسة تداول 7 ديسمبر المقبل، وسط توقعات بتنفيذ الصفقة بسبب ارتفاع السعر المعروض عن سعر السهم خلال آخر 6 شهور، بالإضافة إلى أن سهم سوديك لم يتخطى هذا المستوى سوى مرتين في تاريخه.

وتقدمت شركة الدار العقارية الإماراتية بعرض للاستحواذ على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، خلال شهر مارس الماضي، وبعدما مدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مهلة تقديم العرض أكثر مرة، أودع تحالف شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز وشركة جاما فورج ليميتد، خلال شهر سبتمبر الماضي، مشروع عرض شراء إجباري حتى نحو 320.6 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة سوديك مقابل 20 جنيه، بإجمالي قيمة سوقية 7.1 مليار جنيه.

وسبق أن أكد إيهاب رشاد خبير أسواق المال، أن العرض المقدم من شركة الدار العقارية- وهي إحدى كبرى الشركات العقارية في الإمارات-للاستحواذ على شركة سوديك، يثبت مدى جاذبية القطاع العقارى فى مصر، وأن اتجاه شركة الدار للاستحواذ على شركة قائمة يثبت أن "سوديك" بها مقومات جاذبة عن تأسيس شركة جديدة أهمها سجل حافل من النجاحات فى مشروعات مختلفة داخل القاهرة وخارجها، بالإضافة إلى ملايين من الأمتار تحت التطوير، مضيفًا أن هذه الصفقة تلفت النظر لقطاعات البورصة المختلفة، والتى قد تشهد صفقات استحواذ أخرى من جهات خارجية فى ظل تدنى أسعار الأسهم فى الوقت الحالى، رغم قوة الشركات المصرية، وهذا أمر إيجابى للمستثمرين الجدد أو القائمين فى البورصة.

وتسبب الموافقة على طرح عرض الشراء الإجباري، إلى ارتفاع قطاع العقارات بنسبة 7.9% خلال الأسبوع المنتهي.