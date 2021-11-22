اليوم السابع
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الرقابة المالية توافق على عرض شراء الدار لـ90% من أسهم "سوديك" بـ6.4 مليار جنيه

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:34 م
الرقابة المالية توافق على عرض شراء الدار لـ90% من أسهم "سوديك" بـ6.4 مليار جنيه الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم الاثنين، على الورقة المالية السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك.
 
,جاء ذلك بعدما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد، وشركة جاما فورج لميتيد لشراء حتى عدد 320.6 مليون سهم بنسبة 90% من رأس مال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك وبسعر نقدي يبلغ 20 جنيه للسهم، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. 
 
 
يذكر أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، قد حققت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، صافي ربح بلغ 537.84 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 506.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 لتصل إلى 3.15 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.
 
فيما حققت شركة الدار العقارية، إيرادات بقيمة 8.39 مليار درهم خلال عام 2020 بنسبة نمو 17%، واستقر صافي الأرباح عند 1.93 مليار درهم.
 

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