صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "العقارات"

كتب هانى الحوتى

ارتفع 11 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها العقارات بنسبة 7.9%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.3%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.1%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5.5%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.4%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.5%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، وزاد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.2%.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%، فيما تراجعت 6 قطاعات تصدرها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 9.4%، أعقبه قطاعات مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية والطاقة والخدمات المساندة والبنوك بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.6%، 0.4%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11431.24 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 2082.70 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.93% ليغلق عند مستوى 3059.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.52% ليغلق عند مستوى 13526.48 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4196.87 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 721.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 387.8 مليار جنيه إلى 391.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107 مليار جنيه إلى 111 مليار جنيه بنسبة نمو 3.8%.