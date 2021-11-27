انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في بريطانيا بسبب عاصفة

وكالات

انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في أنحاء بريطانيا، مساء الجمعة، مع اجتياح العاصفة "أروين" أجزاء من البلاد مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، إن رياحاً سرعتها 157 كيلومتراً في الساعة، هبت على "بريزلي وود" في نورثمبرلاند بشمال شرق إنجلترا. كما أصدر تحذيرات من المستويين الكهرماني (العنبري) والأصفر ما زالت قائمة ليوم السبت في معظم أنحاء البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد على تويتر أن "العديد من الطرق ما زالت مغلقة لذا يرجى التنقل فقط عند الضرورة القصوى".

وقالت شركة توزيع الكهرباء "نورذرن باورجريد" إن أكثر من 55 ألف مشترك في مناطق نورثمبرلاند ودورام وتاين ووير، عانوا من انقطاع الكهرباء. ويعمل مهندسون أيضا على إعادة إمدادات الكهرباء في اسكتلندا وجنوب إنجلترا.