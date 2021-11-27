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انطلاق موقع برلمانى بأوسع تغطية صحفية للبرلمان والمشهد السياسى فى مصر

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:55 م
انطلاق موقع برلمانى بأوسع تغطية صحفية للبرلمان والمشهد السياسى فى مصر موقع برلمانى
كتب أمين صالح

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ينطلق موقع "برلماني" يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر "بث تجريبى"، ليقدم أوسع تغطية صحفية للبرلمان بغرفتيه وكذلك المشهد السياسى في مصر، وذلك من خلال نخبة من الشباب الصحفيين والخبرات في مختلف القطاعات ، وترأس تحريره الزميلة إحسان السيد.

 

ويقدم "برلماني" في ثوبه الجديد وجبة إخبارية دسمة عن كل ما يتعلق بالشأن البرلماني والسياسى في مصر، في تغطية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل ما يتعلق بمجلسى النواب والشيوخ والدوائر المختلفة لأعضاء المجلسين وكذلك الأحزاب والحركات السياسية على مدار اللحظة.

 

ويتبنى "برلماني" سياسة تحريرية تهدف إلى التعاون مع مختلف الهيئات والنقابات لمناقشة القوانين واللوائح الداخلية، إلى جانب طرح وجهات النظر المختلفة بحيادية تامة دون تحيز كما يعطف على نشر الأحكام القضائية المختلفة وتحليلها.

 

ويقدم "برلماني" تقارير وتحقيقات وتحليلات معمقة عن أبرز التشريعات والقوانين، وكذلك تغطية دسمة وشاملة للجلسات العامة لمجلسى النواب والشيوخ وأعمال اللجان العامة والاستجوابات لحظة بلحظة، كما يقدم تعديلات القوانين والتشريعات أولًا بأول بالتزامن مع إقرارها من قبل الأعضاء.

 

كما يقدم "برلماني"، مفاجآت جديدة تتعلق بالقضايا المختلفة بالدوائر في شتى محافظات الجمهورية ، وذلك في محاولة لكي يتصدر "برلماني" المرجعية الأولى والوحيدة للنواب والقراء، وحلقة الوصل بين الشعب ونوابه المنتخبين.

 

كما يرصد "برلماني" مشاكل الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية ويقدم حلول جادة إلى جانب تقديم معالجات قوية تتعامل مع كافة الظواهر وإعداد وجبة دسمة عن كل ما له علاقة بالجانب القانونى والتشريعي إلى جانب ربط الحدث بالجانب القانونى وعناصره التيبوغرافية من رسوم وجداول وصور وفيديوهات وانفو وإحصاءات وغيرها.

 

 

 


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