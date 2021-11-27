الصحة الروسية: قادرون على رصد متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات الصحية الروسية أن الفحوص المستخدمة في روسيا لكشف الإصابات بفيروس كورونا قادرة على رصد متحور فيروس كورونا المكتشف مؤخرا فى جنوب إفريقيا والذى يحمل اسم "أوميكرون".

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا: "فيما يخص أنظمة الفحوص الخاصة بفيروس كورونا، التي تستخدم في البلاد، فهي قادرة على رصد هذا المتحور الجديد من كورونا"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وكان وزير الصحة فى دولة جنوب أفريقيا، قد أكد أنه لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا، مشيرا إلى ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة.

وأضاف وزير الصحة الجنوب أفريقى: لا دليل علميا أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفى نفس الإطار، رفع العالم درجة استعداده لمواجهة متحور كورونا الجديد، حيث قررت العديد من دول العالم توقف الرحلات من دول فى جنوب القارة الأفريقية بسبب هذا المتحور، وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.

وفى نفس الإطار، رفع العالم درجة استعداده لمواجهة متحور كورونا الجديد، حيث قررت العديد من دول العالم توقف الرحلات من دول فى جنوب القارة الأفريقية بسبب هذا المتحور، وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.