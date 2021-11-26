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الصحة العالمية تصنف المتحور الجديد لكورونا بـ"المقلق" وتسميه "أوميكرون"

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 08:15 م
الصحة العالمية تصنف المتحور الجديد لكورونا بـ"المقلق" وتسميه "أوميكرون" كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.

 

وعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذى ظهر فى جنوب إفريقيا، والذى يعرف باسم (بى 1.1.529).

 

وقال كريستيان لوندمير المتحدث باسم المنظمة - فى مؤتمر صحفى اليوم - أن المنظمة سوف تتبادل توصياتها مع الحكومات بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات، وأضاف أن الدول عليها أن تقوم بتحديد ما يتعلق بإجراءات السفر بناء على تقييم للمخاطر، مشيرًا إلى أن الباحثين يعملون على تحديد مدى سرعة انتشار المتغير الجديد وقابلية انتقاله وكيفية تأثيره على علاجات ولقاحات كورونا المستخدمة.


كورونا

متحور كورونا الجديد

جنوب افريقيا

الصحه العالميه

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