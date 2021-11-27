الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية بالطابق التاسع بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق التاسع بمنطقة شارع الإسلام دائرة قسم شرطة الخصوص، دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باستدعاء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة شارع الإسلام دائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور، جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق التاسع، على مساحة 100 متر، بعقار مكون من 11 طابقا.

وأوضحت التحريات، أن الشقة ملك "عفاف م ب"، 36 سنة، موظفة ومقيمة ذات العنوان، حيث عللت سبب نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.