الجامعة العربية تنظم فعالية تضامنا مع فلسطين الإثنين المقبل

كتب بيشوي رمزي

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة) حضورياً يوم الاثنين الموافق 29/11/2021 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الفعالية السنوية بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة في قرارها رقم ( 40/32 ب) لسنة 1977، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

وستتضمن الفعالية إلقاء كلمات سياسية تضامنية وعرض فيلم قصير بهذه المُناسبة، ثم افتتاح معرض لوحات جدارية يعرض بالوثائق أساليب الاحتلال الاحتيالية لنهب ومُصادرة الأراضي الفلسطينية.

وإلى جانب المندوبين العرب وأعضاء المندوبيات لدى جامعة الدول العربية سيشارك بالفعالية لفيف من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لفلسطين المُعتمدين لدى جمهورية مصر العربية كذلك مُمثلو المنظمات العربية والدولية وحشد من الشخصيات العامة المدعوّة.

وتأتي هذه الفعالية التي تنظمها سنوياً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس التي كفلتها مبادئ القانون الدولي وأكدتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وذلك في نطاق الاحتفاليات التي تنظمها الأمم المُتحدة وعديد من المُنظمات الدولية والقوى والمؤسسات الوطنية في عواصم العالم دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرّف.