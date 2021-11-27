اتحاد غرف السياحة: احتفالية طريق الكباش رسالة تؤكد قوة مصر واستقرارها وأمنها

كتب محمد أسعد

أكد الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن نجاح الدولة المصرية فى تنظيم الافتتاح الأسطورى لطريق الكباش بمدينة الأقصر حمل عدة رسائل قوية من مصر إلى العالم بأثره، أهمها على الإطلاق أنه جاء ليؤكد قوة مصر على مختلف الأصعدة وما تتمتع به من استقرار وأمن وأمان وأنها تسير بخطي ثابتة في طريق بناء الجمهورية الجديدة التي سوف تبهر العالم، وأنها جمهورية تليق بحاضر مصر وحضارتها ومستقبلها ومستقبل شعبها العظيم.

وأشاد مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الأجهزة بالدولة والتعاون الوطني المخلص من الجميع حتى يخرج الإفتتاح بتلك الصورة المبهرة التي جاء عليها والتي تابعها العالم بإعجاب شديد وتوجه مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم بجهد وفكر ودعم ومساندة في الإعداد والتنفيذ لهذا الحدث الأثري المهم الذي يعد واحدا من أهم الأحداث الأثرية في السنوات الأخيرة وجاء استكمالا للحفل العالمي المبهر الذي تم تنفيذه قبل شهور بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات، ويعد تمهيدا قويا للافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير لتستمر هدايا مصر الأثرية إلى العالم أجمع، مؤكدا على أن مصر تواصل إبهار العالم بتلك الأحداث التي لا مثيل لها دوليا والتي تتماشى مع كون مصر أهم بلد أثري وتاريخي في العالم

وتوجه مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تابع بنفسه كل تفاصيل الإفتتاح منذ بداية التفكير فيه.

وحتى خروجه بتلك الصورة التي أرادها الرئيس أن تكون معبرة عن مصر والجمهورية الجديدة أمام العالم كله ووجه بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الحدث، كما توجه الإتحاد بالشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي الذي زار بنفسه منطقة الحدث عدة مرات للاطمئنان على التجهيز للحدث الكبير وتذليل كافة العقبات أمامه .

وكذلك كل الوزارات التي ساهمت في تنفيذ الحدث، وأشاد الاتحاد بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية المختلفة لتأمين الحدث وتنظيم وصول الضيوف والمشاركين إلى مكان الإفتتاح.