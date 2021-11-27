إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة ملاكي أمام مستشفى التأمين الصحى في طنطا

الغربية مصطفى عادل

أصيبت سيدة ونجلها بإصابات متفرقة، بعد أن صدمتهما سيارة ملاكي بشارع البحر الرئيسي في طنطا، أمام مستشفى التأمين الصحي.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا بورود إشارة لشرطة النجدة باصطدام سيارة ملاكي بسيدة ونجلها بشارع البحر الرئيسي بطنطا أمام مستشفى التأمين الصحي، أثناء عبورهما الطريق، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

من ناحية أخرى لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة تم التحفظ على الجثة بالمشرحة ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة