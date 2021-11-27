أمين معمل مدرسة بالجيزة يسرق 16 كمبيوتر.. تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل تورط أمين معمل حاسب آلى فى سرقة جهاز كمبيوتر من داخل مدرسة بالجيزة، حيث تبين أن المتهم تمكن من الاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلى بهدف بيعها، والاستفادة من ثمنها.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم اتفق مع شخص أخر تربطه به صلة صداقة، على دخول المدرسة وسرقة أجهزة أخرى وحرق دفاتر المدرسة وكسر المكاتب الخاصة بغرفة المدير؛ لإظهار الأمر على أنه واقعة سرقة من مجهول، وحتى لا يكتشف أمره.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تفاصيل وكشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة حاسب آلى من إحدى المدارس بالجيزة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة من مدير إحدى المدارس - كائنة بدائرة المركز باكتشافه سرقة جهازDVR - 19 جهاز كمبيوتر من داخل المدرسة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أمين معمل الحاسب الآلى بالمدرسة محل البلاغ، عمه - مقيمان بدائرة المركز.

كما أرشد الأول عن المسروقات، وأضاف ببيعه عدد 16 جهاز كمبيوتر "استولى عليها من قبل"، طرف عميله أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وقد أمكن ضبطه والأجهزة.