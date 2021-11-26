5 أطعمة ومشروبات غنية بمضادات الأكسدة تتناولها لإنقاص وزنك

كتبت - ميرفت رشاد

الالتزام بنظام إنقاص الوزن ليس بالأمر السهل، فالمشاهير وخبراء التغذية لديهم جميعًا رحلاتهم الفريدة لفقدان الوزن ونصائحهم لمشاركتها، حيث أصبح المظهر الجيد والحصول على صورة الجسم المثالية للنشر على مواقع التواصل الاجتماعى أمرًا مهما، وفي هذا الاتجاه المتزايد لإنقاص الوزن، يوصى بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لتقليل الدهون وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

5 أطعمة ومشروبات شهيرة غنية بمضادات الأكسدة

1. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر، المشروب السحري الشهير لفقدان الوزن، اكتسب سمعته الصحية من مركبات تسمى بمضادات الأكسدة، يُعتقد أن هذه المركبات مسئولة عن إعطاء الشاي الأخضر فوائده المحتملة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ومكافحة السرطان، كما أنه يحتوي على كميات ضئيلة من البوتاسيوم.

2. الشاي الأسود

الشاي هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، لا يوجد سوى اختلاف طفيف بين الفوائد الغذائية للشاي الأخضر والشاي الأسود بسبب عملية الأكسدة التي تخضع لها أوراق الشاي الأسود، إن تناول الشاي الأسود مفيد أيضًا في إلغاء تأثير الوجبة الغنية بالدهون على ضغط الدم.

3. عصير الخضار

تعتبر عصائر الخضراوات الطازجة مصادر غنية بالألياف، يلعب النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام دورًا حيويًا للغاية في نظام التخلص من الدهون بالكامل، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى تحفيز الأفراد على الإفراط في تناول الطعام، مما يؤدي في النهاية إلى القضاء على هدف تقليل الدهون، يشيع استخدام البنجر والجزر والطماطم والخضراوات ذات الأوراق الخضراء في صنع العصائر التي تزود بالمعادن والفيتامينات وتحافظ أيضًا على مستويات الترطيب سليمة.

4. المكسرات

المكسرات قادرة على وضع نفسها كعنصر غذائي مهم في جميع الخطط الغذائية تقريبًا ، إنها غنية بالدهون والسعرات الحرارية ، لكنها ضرورية بدرجة كافية للمساعدة في إشباع الجوع بفوائد عديدة تمنع الناس من تناول وجبات خفيفة غير صحية، يصفها بعض خبراء النظام الغذائي بأنها أطعمة سحرية نظرًا لفوائدها الهائلة، يوصى باستهلاك محدود ومراقب للمكسرات بسبب الزيوت الموجودة فيها.

5. العنب البري

العنب يحتوي على 85٪ ماء، إنه منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف وفيتامين ج وفيتامين ك أيضًا مصدر غني بالكربوهيدرات، العنب لديه القدرة على تغيير مستوى مضادات الأكسدة الموجودة في الجسم بشكل مباشر، كما أنه يحمي الكوليسترول في جسم الإنسان من التلف، إنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم والسكري.

الشاى الأخضر

المكسرات

العنب البرى