اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:56 م
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الرئيسية صحة وطب

4 فوائد لتناول السبانخ في الشتاء أبرزها تقوية الجهاز المناعي

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:00 م
4 فوائد لتناول السبانخ في الشتاء أبرزها تقوية الجهاز المناعي فوائد السبانخ
فاطمة ياسر

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السبانخ تعد من أفضل الخضراوات التي ينصح بتناولها بشكل دائم لأنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية، لغناها بالعناصر الغذائية المفيدة لصحتك كالبروتين والألياف وفيتامين ك وأ وسي ونسبة من البوتاسيوم والحديد والماغنسيوم والكالسيوم ، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناولك لها خلال فصل الشتاء، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي:
 

هل تعلم أن تناولك للسبانخ في الشتاء تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في التقليل من أعراض نزلات البرد والأنفلونزا؟.. نعم هذا تفعله لأنها تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي وتعمل على تقوية الجهاز المناعي.

-التخلص من السمنة:
 

تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا فتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تساعد علي شعورك بالشبع، وأيضا تساهم بشكل كبير في القضاء علي الوزن الزائد، لأنها منخفضة السعرات الحرارية.

-تساهم في تدفئة الجسم:
 

لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الكربوهيدرات فتناولك لها يساعد في إمداد الجسم بالتدفئة والطاقة.

-علاج للأنيميا:
 

تحتوي على نسبة عالية من الحديد، لذا فهى تساهم بشكل كبير في علاج هذا الأمر وزيادة إنتاج الهيموجلوبين.

 


السبانخ

فوائد السبانخ

تعرف علي فوائد السبانخ

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