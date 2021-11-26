ندوة توعوية لمناهضة الإدمان ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى الدقهلية.. صور

الدقهلية - مرام محمد

نظمت لجنة تطوير الريف المصرى بجامعة المنصورة، ندوة توعوية لمناهضة الإدمان في مدرسة كفر الدبوسي الثانوية المشتركة بقرية كفر الدبوسي التابعة لمركز شربين.

وذلك تحت رعاية كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع، والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وتنسيق الدكتورة إيمان أبو الفضل منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والمهندسة شيماء الصديق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وحرصا من جامعة المنصورة على تعظيم دورها المجتمعي في خدمة المجتمع المحيط بها.

وقامت الدكتورة سحر عبد العزيز الدكرورى رئيس اللجنة وأستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب، بتوعية 50 طالبا بالفرق الأول والثاني الثانوي بأخطار الإدمان والتعاطي الصحية والمجتمعية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم عن مواد الإدمان وسوء استخدام الأدوية التي قد تؤدي إلى الإدمان، والتعريف بجهود الدولة لمواجهة الإدمان، وقنوات العلاج التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وشملت الندوة توعية 50 طالبة في المرحلة الثانوية بأضرار الإدمان والتعاطي وعلاقته بالعنف الأسرى، والعنف ضد المرأة وأنواعه، وتم التعريف بجهود الدولة والجامعة لمناهضة العنف ضد المرأة ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة المنصورة، ووحدة المرأة الآمنة بكلية الطب والخدمات الصحية التي يتم تقديمها للفتاة أو المرأة المعنفة، والتعريف بأنشطة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، فضلا عن توزيع مطبوعات التوعية بأخطار الإدمان على جميع الطلاب لتزويد الطلاب بالوعي والمعرفة الازمة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.

وقامت لجنة التحول الرقمي بعمل تدريب للطلاب على مهارات IT واستخدام برنامج powerpoint وبرنامج word والاختبارات الإلكترونية Formsمن خلال office 365 وsmartphone apps، حاضر فيها كل من الدكتورة ريهام الغول أستاذ مساعد بكليه التربية، ووليد شعيب معلم خبير لغة انجليزية بمدرسة النور والأمل.

وعلى هامش الندوة، قامت اللجنة بتنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية تضمنت، ورشة عمل فنية لإنتاج مقالم الجوخ بحضور 25 طالبة، وورشة عمل فنية لتعليم الكروشيه وصنع ميداليات الصوف بحضور 15 طالبة، فضلا عن تنظيم ورشة فنية لتعليم فن الرسم الحر والتلوين والطباعة لأكثر من 40 طالبة، بالإضافة إلى تنظيم حفل ترفيهي للطالبات، وتوزيع الهدايا على الطالبات المشاركات في الفعاليات المختلة، تنفيذ كل من إسراء أحمد شتا، ومروه بدر باسم ونجلاء مصطفى.



تعليم طالبات الثانوي صناعة ميداليات الصوف



تنظيم ندورة توعوية لطلاب الثانوي لمناهضة الإدمان والتعريف بمخاطره



جامعة المنصورة تنظم عدد من الورش الفنية لتعليم طالبات الثانوي الرسم



جامعة المنصورة تنظم ندوات توعوية ضمن مبادرة حياة كريمة



جامعة المنصورة تنظم ندوة توعوية لمناهضة الإدمان بمدرسة كفر الدبوسي الثانوية



جامعة المنصورة تنظم ورشة فنية للطالبات ضمن مبادرة حياة كريمة



ندوة توعوية لمناهضة الإدمان ضمن مبادرة حياة كريمة



ورشة فنية لتعليم الطالبات الكروشيه