تعرف على المشروعات المزمع تنفيذها فى قرى "حياة كريمة" فى 13 نقطة

كتبت أسماء أمين

تعمل الخطة الاستثمارية المُوجّهة لتنمية الريف المصرى فى إطار مُبادرة "حياة كريمة"، على تحسين مستوى المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهنى.

1- مشروعات الصرف الصحى من المستهدف رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى من 18% إلى 100%، من خلال تنفيذ 1336 مشروعا وانشاء 130 محطة معالجة بطاقة 2 مليون متر مكعب يوميا.

2- مشروعات المياه سيتم إنشاء 51 محطة تنقية بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميا

3- إحلال وتجديد 3000 متر من المواسير المتهالكة ورفع كفاءة 421 محطة مياه

4- وعن مشروعات الإسكان إنشاء 350 ألف وحدة سكن كريم، يستفيد منها 1.2 مليون مواطن.

5- مشروعات الاتصالات سيتم إنشاء 1000 برج تغطية شبكات المحمول وإنشاء 659 ألف نقطة ألياف ضوئية لخدمة مليون مبنى

6- تطوير 917 مكتب بريد، وإضافة 333 مكتب بريد ضمن مجمعات الخدمات الحكومية.

7- وعن مشروعات التعليم، سيتم إنشاء 14 ألف فصل دراسى، و4 آلاف فصل ذكى متنقل

8- وعن مشروعات الصحة، من المستهدف إنشاء 24 مستشفى مركزيا، و1374 مركزا ووحدة صحية و398 نقطة إسعاف وتوفير 1000 سيارة إسعاف، و52 مركز تنمية أسرة، بالإضافة الى إنشاء وتطوير 945 مركز شباب.

9- وعن مشروعات الكهرباء، ستتم إضافة 624 ألف عمود إنارة، وإضافة 17 ألف كشك بالمحول، وإضافة 4.5 مليون عداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى 7 ألف كيلو متر كابلات جهد متوسط.

10- وعن مشروعات الزراعة، سيتم إنشاء 333 مجمعا زراعيا، و326 جمعية زراعية، و313 وحدة بيطرية، و51 مركز تجميع ألبان.

11- ومشروعات الرى، سيتم تبطين 2500 كليو متر

12- وعن مشروعات الغاز سيتم توصيل الغاز لـ4 ملايين وحدة سكنية

13- رصف طرق بأطوال 14.5 ألف كليومتر، و2700 كليو متر للربط بين القرى والمراكز، وما يتم تنفيذه من مشروعات الطرق والكبارى سيزود شبكة الطرق فى مصر 15%