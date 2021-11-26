منسق حياة كريمة: أهالى غرب أسوان اعتبروا زيارة الرئيس السيسى عيدا قوميا

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة آية جابر عضو مؤسسة حياة كريمة في أسوان، إن أمس محافظة أسوان كانت فى احتفال لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفة أن أهالى غرب أسوان فرحانين جدا باهتمام الرئيس السيسى بحالهم، وكانوا فى عيد قومى خلال استقبال الرئيس.

وأضافت، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز: "قرر الرئيس السيسى بتعجيل تنفيذ التطوير بقرية غرب أسوان، والمبادرة كانت تنفذ فى قريتين فقط بمحافظة أسوان، وهناك مباشرة للأعمال وسيجرى تنفيذ تطوير المبانى المتضررة، وقرية غرب أسوان تم إدخالها بالمبادرة عاجلا بسبب تضرر الأهالى بالسيول".



وتابعت: "تم افتتاح وحدة صحة الأسرة بغرب أسوان وتستقبل الأهالى للكشف عن الأمراض، وأشكر منسقى مبادرة حياة كريمة لتحملهم متابعة سير العمل فى المشروعات بالقرى، وسيكون متاح 500 شقة جاهزة لاستقبال المواطنين المتضررين".