اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

متطوعون ينفذون يوم ترفيهى لـ100 طفل يتيم بشمال سيناء.. صور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:32 م
متطوعون ينفذون يوم ترفيهى لـ100 طفل يتيم بشمال سيناء.. صور يوم ترفيهى للأيتام فى شمال سيناء
شمال سيناء : محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال على شميط رئيس مجلس إدارة مركز شباب الروضة ، إنه تم تنظيم يوم ترفيهى لعدد من الأطفال الأيتام فى ملعب مركز الشباب، استهدف إدخال السعادة على قلوبهم.

وأضاف الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش، أحد المتطوعين، أنه تم تنفيذ استراتيجة الدولة بالمشاركة المجتمعية الفاعلة من الجميع، لافتًا إلى أنهم قضوا وقتا مميزا مع الأطفال.

وأشار الدكتور خالد على زايد، إخصائى دعم نفسى، إلى أنه على هامش الفعاليات تم تنفيذ فعاليات ثقافية وفكرية تضمنت تنمية الوعى لدى الأطفال والاستماع لكيف يريدون قريتهم بعد 10 سنوات بالتعبير والرسم.

وقال مجدى رزق من أهالى قرية الروضة، إنهم اليوم أسعدهم حضور متطوعين قضوا وقت ترفيهى مع أبناء القرية من الأيتام إلى جانب الأطفال والشباب من أبناء القرية وشبابها ورموزها.

وتابع: "قضينا وقت جميل بين الألعاب والرسم والتخيل للمستقبل الأفضل".


 

الفعاليات الاطفال
الفعاليات الاطفال

 

جانب من الفعاليه
جانب من الفعاليه

 

 

خلال الرسم
خلال الرسم

 

 

يوم ترفيهى الاطفال الايتام
يوم ترفيهى الاطفال الايتام

 


 


 


شمال سيناء

الروضة

سيناء

يوم ترفيهى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة