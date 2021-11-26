متطوعون ينفذون يوم ترفيهى لـ100 طفل يتيم بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء : محمد حسين

قال على شميط رئيس مجلس إدارة مركز شباب الروضة ، إنه تم تنظيم يوم ترفيهى لعدد من الأطفال الأيتام فى ملعب مركز الشباب، استهدف إدخال السعادة على قلوبهم.



وأضاف الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش، أحد المتطوعين، أنه تم تنفيذ استراتيجة الدولة بالمشاركة المجتمعية الفاعلة من الجميع، لافتًا إلى أنهم قضوا وقتا مميزا مع الأطفال.



وأشار الدكتور خالد على زايد، إخصائى دعم نفسى، إلى أنه على هامش الفعاليات تم تنفيذ فعاليات ثقافية وفكرية تضمنت تنمية الوعى لدى الأطفال والاستماع لكيف يريدون قريتهم بعد 10 سنوات بالتعبير والرسم.



وقال مجدى رزق من أهالى قرية الروضة، إنهم اليوم أسعدهم حضور متطوعين قضوا وقت ترفيهى مع أبناء القرية من الأيتام إلى جانب الأطفال والشباب من أبناء القرية وشبابها ورموزها.



وتابع: "قضينا وقت جميل بين الألعاب والرسم والتخيل للمستقبل الأفضل".









الفعاليات الاطفال



جانب من الفعاليه



خلال الرسم



يوم ترفيهى الاطفال الايتام







