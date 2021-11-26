ما هو المسح الصحى للأسرة المصرية الذى يجريه جهاز الإحصاء س و ج

كتب: مدحت عادل

يجري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل وضع خطة للتعامل مع معدلات الزيادة السكانية في مصر، فما هو هذا المسح وأهميته للتعامل مع الزيادة السكانية؟.

س. ما هو المسح الصحي للأسرة المصرية 2021؟



ج. يعتبر المسح الصحي للأسرة المصرية من أهم المسوح التي يجريها الجهاز والدولة ترتكز على هذا المسح بصفة أساسية، يشارك فيه 200 باحث على مستوى الجمهورية.

س. ما هي علاقة هذا المسح بالزيادة السكانية؟



ج. المسح يوفر البيئة الخصبة للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال توفير بيانات أسباب ارتفاع المنو السكاني، وبالتالي وضع الحلول المناسبة والإجراءات المفروض اتباعها.

س. ما هو الموعد المقرر للانتهاء من هذا المسح؟



ج. من المخطط الانتهاء من العمل الميداني للمسح بحلول منتصف يناير المقبل 2022.

س. ما هي أهم المعلومات التي يتناولها هذا المسح؟



ج. يغطي البحث كافة محافظات الجمهورية من خلال عينة حوالي 36 ألف أسرة معيشية موزعة على 17 فريق، ويضف البحث جزء خاص بالقياسات الجسمانية والتغذوية بالاستعانة بأجهزة مخصصة لقياس الوزن والطول وتحليل الأنيميا لبعض الفئات، وتشمل أعمال البحث إجراء كشف على الأطفال حتى سن 16 سنة، لقياس الوزن والطول لمعرفة الحالة الصحية، ثم تحليل أنيميا بالإضافة إلى الأم للاطمئنان على الحالة الصحية، ومن الاستمارات أيضا استمارة للشباب والفتيات غير المتزوجين من سن 15 إلى 29 سنة لمعرفة اتجاهاتهم من ناحية الزواج والمشكلة السكانية.