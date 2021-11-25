اليوم السابع
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2.20 % ارتفاعا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية سبتمبر الماضى

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:26 م
2.20 % ارتفاعا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية سبتمبر الماضى اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـــوم الخميسالبيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2021.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013.

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 116.05 خلال شهر سبتمبر 2021 (أولـي) مقابل 113.56 خلال شهر أغسطس 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.20٪.

وبلغ الرقـم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 144.33 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغ 138.05 بارتفــاع قدره 4.55% وذلك لتلبية احتياجات السوق، وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة  المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 129.04 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغ 121.72 بارتفاع قدره  6.01٪ وذلك لزيادة الطلب علي الأدوية في ظل أزمة كورونا.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 365.42 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغ 389.93 بنسبة انخفاض قدرها 6.29% وذلك وفقا لاحتياجات السوق، وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية   98.25 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغ 121.89 بنسبة انخفاض قدرها 19.39% وذلك يرجع  لانخفاض الطلب علي عدد من الأجهزة الكهربائية نتيجة دخول موسم الشتاء .


جهاز الاحصاء

الرقم القياسي

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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