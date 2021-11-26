اليوم السابع
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ماكرون مهاجما رئيس وزراء بريطانيا: التواصل بين المسئولين لا يتم عبر تويتر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:01 م
ماكرون مهاجما رئيس وزراء بريطانيا: التواصل بين المسئولين لا يتم عبر تويتر ماكرون
كتبت: نهال أبو السعود

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استغرابه بسبب سلوك بريطانيا في ملف الهجرة غير الشرعية عبر مضيق المانش، داعيا لندن إلى "التعاون على نحو جاد" في التعامل مع هذا التحدي.

جاء تصريح الرئيس الفرنسي هذا بعد نشر حكومة المملكة المتحدة رسالة بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى ماكرون، انتقد فيها طريقة تعامل حكومة باريس مع تدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى المملكة المتحدة، ودعا فرنسا إلى إعادة استقبال المهاجرين الذين نجحوا في عبور بحر المانش ووصلوا إلى بريطانيا.

وقال ماكرون، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في روما اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن "أساليب لندن غير الجدية تستدعي الاستغراب"، قائلا إنه "لا يجوز أن يجري التواصل بين مسؤول وآخر بخصوص مسائل كهذه عبر "تويتر" وعبر نشر رسائل".

وشدد ماكرون على أن المهاجرين لا يرغبون في البقاء بفرنسا بل يسعون إلى الوصول إلى بريطانيا بأي ثمن، مضيفا: "الرد الحقيقي يجب أن يتمثل بالتعاون الجاد بغية القضاء على شبكات تهريب المهاجرين".

تصاعدت الخلافات بين لندن وباريس بشأن ملف الهجرة بعد غرق 33 مهاجرا حاولوا اجتياز قناة المانش للوصول إلى بريطانيا قبالة سواحل فرنسا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في أسوأ حادث من نوعه.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن حادث غرق 33 شخصا قبالة سواحل كاليه خلال رحلة هجرة غير شرعية، يمثل أكبر خسارة في الأرواح في القناة التى تقع بين فرنسا وبريطانيا، منذ أن بدأت في جمع البيانات في عام 2014.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "أصيب بالصدمة والذهول والحزن العميق" ، وتعهد بألا يدخر وسعا لوقف من أطلق عليهم "عصابات الاتجار بالبشر التي تفلت من القتل"، بعد أن ترأس اجتماع كوبرا الطارئ بشأن هذه القضية مساء الأربعاء.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يسمح للقناة بأن تصبح "مقبرة" وتعهد بمعرفة من المسؤول.


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المملكة المتحدة

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