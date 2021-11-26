اليوم السابع
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لو عاوز تخس بسرعة.. رجيم الـ7 أيام الحل للتخلص من الوزن الزائد

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:00 م
لو عاوز تخس بسرعة.. رجيم الـ7 أيام الحل للتخلص من الوزن الزائد رجيم الـ7 أيام
فاطمة ياسر

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إذا كنت تعانى من زيادة ملحوظة فى الوزن وترغب فى اتباع نظام غذائى جيد وصحى لفقدان بعض الكيلو جرامات، يقدم "اليوم السابع" لك نظاما غذائيا صحيا لمدة 7 أيام، وذلك وفقا لموقع bodyandsoul وهو:

 

- يوم السبت:

وجبة الإفطار

نصف كوب الزبادي قليل الدسم وحفنة من التوت + كوب من الشاي.

وجبة الغداء

حفنة من الذرة وملعقتان كبيرتان من الحمص وعلبة تونة، مع طبق كبير من السلطة الخضراء.

بعد مرور ساعتين

يمكنك تناول شاي  + شريحة من الخبز المحمص مع ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني.

وجبة العشاء

شريحة من سمك السلمون + نصف كوب من الأرز البني المطبوخ.

- يوم الأحد:

وجبة الإفطار:

شريحتان من توست الحبوب الكاملة مع ربع حبة أفوكادو وشريحتين جبن وشرائح طماطم.

بعد مرور ساعتين:

تناول كوب من الشاي + حبيتين من  الفراولة.

وجبة الغداء:

سلطة مكونة من 100 جرام من صدور الدجاج المسلوقة ، وكوب من الخضروات المشوية .

بعد مرور ساعتين:

شاى أو عصير مصنوع من كوب حليب ونصف موز ونصف كوب مانجو ونصف كوب توت مجمد.

وجبة العشاء:

100 جرام من شرائح اللحم البقرى خالية من الدهن + نصف كوب من الأرز البني المطبوخ وكوبان من الخضار المسلوق.

- يوم الاثنين:

وجبة الإفطار:

نصف كوب الزبادي قليل الدسم وحفنة من التوت + كوب من الشاي.

وجبة الغداء

حفنة من الذرة وملعقتان كبيرتان من الحمص وعلبة تونة، مع طبق كبير من السلطة الخضراء.

بعد مرور ساعتين

يمكنك تناول شاى أو بيضة مسلوقة:

وجبة العشاء

شريحة من سمك السلمون + نصف كوب من الأرز البني المطبوخ.

وجبة خفيفة

كوب واحد من الفشار 

- يوم الثلاثاء:

شريحتان من توست الحبوب الكاملة مع ربع حبة أفوكادو وشريحتين جبن وشرائح طماطم.

بعد مرور ساعتين:

تناول كوب من الشاي + حبيتين من  الفراولة.

وجبة الغداء:

سلطة مكونة من 100 جرام من صدور الدجاج المسلوقة ، وكوب من الخضروات المشوية .

بعد مرور ساعتين:

شاي  أو عصير مصنوع من كوب حليب ونصف موز ونصف كوب مانجو ونصف كوب توت مجمد.

وجبة العشاء:

100 جرام من شرائح اللحم البقري خالية من الدهن  + نصف كوب من الأرز البني المطبوخ وكوبين من الخضار المسلوق.

- يوم الأربعاء:

الإفطار

نصف كوب الزبادي قليل الدسم وحفنة من التوت + كوب من الشاي.

وجبة الغداء

حفنة من الذرة وملعقتان كبيرتان من الحمص وعلبة تونة ، مع طبق كبير من السلطة الخضراء.

بعد مرور ساعتين

يمكنك تناول شاى أو بيضة مسلوقة:

وبجة العشاء

برجر مع شريحتين خبز حبوب كاملة ، 60 جرام جبن حلوم ، حفنة جرجير وملعقة صغيرة من كل من المايونيز ومربى الفلفل الحار.

- يوم الخميس:

وجبة الإفطار

شريحتان من توست الحبوب الكاملة مع ربع حبة أفوكادو وشريحتين جبن وشرائح طماطم.

بعد مرور ساعتين:

تناول كوب من الشاي + حبيتين من  الفراولة.

وجبة الغداء:

سلطة مكونة من 100 جرام من صدور الدجاج المسلوقة ، وكوب من الخضروات المشوية .

بعد مرور ساعتين:

شاى أو عصير مصنوع من كوب حليب ونصف موز ونصف كوب مانجو  ونصف كوب توت مجمد.

وجبة العشاء

بيتزا مصنوعة من الحبوب الكاملة مغطاة بملعقة كبيرة من معجون الطماطم ، و 100 جرام من صدور الدجاج الخالية من الدهن المسلوق ، ونصف كوسة مقطعة ، ونصف فليفلة مقطعة ، ورشّة جبنة بيتزا.

- يوم الجمعة:

وجبة الإفطار:

عجة من ثلاث بيضات مطبوخة مع الطماطم  و زيت الزيتون  مع 20 جرام جبن فيتا قليل الدسم ، تقدم مع شريحة خبز من الحبوب الكاملة.

بعد مرور ساعتين:

تناول كوب الشاي .

وجبة الغذاء:

توست خضار مشكلة مكونة من شريحتين خبز من الحبوب الكاملة ، وكوب من الخضار المشوية المتبقية وشريحة من الجبن.

بعد مرور ساعتين:

علبة صغيرة من الزبادي العادي ونصف كوب من العنب البري المجمد

وجبة العشاء:

كوب واحد من المكرونة المطبوخة مع كوب من صلصة البولونيز باللحم البقري المحضرة بالكثير من الخضار.

رجيم

 


نظام غذائي

رجيم

رجيم ال7 أيام

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