لو عاوز تخس بسرعة.. رجيم الـ7 أيام الحل للتخلص من الوزن الزائد

إذا كنت تعانى من زيادة ملحوظة فى الوزن وترغب فى اتباع نظام غذائى جيد وصحى لفقدان بعض الكيلو جرامات، يقدم "اليوم السابع" لك نظاما غذائيا صحيا لمدة 7 أيام، وذلك وفقا لموقع bodyandsoul وهو:
- يوم السبت:
وجبة الإفطار
نصف كوب الزبادي قليل الدسم وحفنة من التوت + كوب من الشاي.
وجبة الغداء
حفنة من الذرة وملعقتان كبيرتان من الحمص وعلبة تونة، مع طبق كبير من السلطة الخضراء.
بعد مرور ساعتين
يمكنك تناول شاي + شريحة من الخبز المحمص مع ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني.
وجبة العشاء
شريحة من سمك السلمون + نصف كوب من الأرز البني المطبوخ.
- يوم الأحد:
وجبة الإفطار:
شريحتان من توست الحبوب الكاملة مع ربع حبة أفوكادو وشريحتين جبن وشرائح طماطم.
بعد مرور ساعتين:
تناول كوب من الشاي + حبيتين من الفراولة.
وجبة الغداء:
سلطة مكونة من 100 جرام من صدور الدجاج المسلوقة ، وكوب من الخضروات المشوية .
بعد مرور ساعتين:
شاى أو عصير مصنوع من كوب حليب ونصف موز ونصف كوب مانجو ونصف كوب توت مجمد.
وجبة العشاء:
100 جرام من شرائح اللحم البقرى خالية من الدهن + نصف كوب من الأرز البني المطبوخ وكوبان من الخضار المسلوق.
- يوم الاثنين:
وجبة الإفطار:
نصف كوب الزبادي قليل الدسم وحفنة من التوت + كوب من الشاي.
وجبة الغداء
حفنة من الذرة وملعقتان كبيرتان من الحمص وعلبة تونة، مع طبق كبير من السلطة الخضراء.
بعد مرور ساعتين
يمكنك تناول شاى أو بيضة مسلوقة:
وجبة العشاء
شريحة من سمك السلمون + نصف كوب من الأرز البني المطبوخ.
وجبة خفيفة
كوب واحد من الفشار
- يوم الثلاثاء:
شريحتان من توست الحبوب الكاملة مع ربع حبة أفوكادو وشريحتين جبن وشرائح طماطم.
بعد مرور ساعتين:
تناول كوب من الشاي + حبيتين من الفراولة.
وجبة الغداء:
سلطة مكونة من 100 جرام من صدور الدجاج المسلوقة ، وكوب من الخضروات المشوية .
بعد مرور ساعتين:
شاي أو عصير مصنوع من كوب حليب ونصف موز ونصف كوب مانجو ونصف كوب توت مجمد.
وجبة العشاء:
100 جرام من شرائح اللحم البقري خالية من الدهن + نصف كوب من الأرز البني المطبوخ وكوبين من الخضار المسلوق.
- يوم الأربعاء:
الإفطار
نصف كوب الزبادي قليل الدسم وحفنة من التوت + كوب من الشاي.
وجبة الغداء
حفنة من الذرة وملعقتان كبيرتان من الحمص وعلبة تونة ، مع طبق كبير من السلطة الخضراء.
بعد مرور ساعتين
يمكنك تناول شاى أو بيضة مسلوقة:
وبجة العشاء
برجر مع شريحتين خبز حبوب كاملة ، 60 جرام جبن حلوم ، حفنة جرجير وملعقة صغيرة من كل من المايونيز ومربى الفلفل الحار.
- يوم الخميس:
وجبة الإفطار
شريحتان من توست الحبوب الكاملة مع ربع حبة أفوكادو وشريحتين جبن وشرائح طماطم.
بعد مرور ساعتين:
تناول كوب من الشاي + حبيتين من الفراولة.
وجبة الغداء:
سلطة مكونة من 100 جرام من صدور الدجاج المسلوقة ، وكوب من الخضروات المشوية .
بعد مرور ساعتين:
شاى أو عصير مصنوع من كوب حليب ونصف موز ونصف كوب مانجو ونصف كوب توت مجمد.
وجبة العشاء
بيتزا مصنوعة من الحبوب الكاملة مغطاة بملعقة كبيرة من معجون الطماطم ، و 100 جرام من صدور الدجاج الخالية من الدهن المسلوق ، ونصف كوسة مقطعة ، ونصف فليفلة مقطعة ، ورشّة جبنة بيتزا.
- يوم الجمعة:
وجبة الإفطار:
عجة من ثلاث بيضات مطبوخة مع الطماطم و زيت الزيتون مع 20 جرام جبن فيتا قليل الدسم ، تقدم مع شريحة خبز من الحبوب الكاملة.
بعد مرور ساعتين:
تناول كوب الشاي .
وجبة الغذاء:
توست خضار مشكلة مكونة من شريحتين خبز من الحبوب الكاملة ، وكوب من الخضار المشوية المتبقية وشريحة من الجبن.
بعد مرور ساعتين:
علبة صغيرة من الزبادي العادي ونصف كوب من العنب البري المجمد
وجبة العشاء:
كوب واحد من المكرونة المطبوخة مع كوب من صلصة البولونيز باللحم البقري المحضرة بالكثير من الخضار.
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