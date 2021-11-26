غلق 4 منشآت متنوعة فى حملة مكبرة وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية ، حملة مكبرة أسفرت عن غلق محل وتغريم 2 آخرين، وإعادة غلق 2 مقهى، ورفع 21 حالة إشغال في حملة لمتابعة مواعيد الفتح والإغلاق بحي وسط، وذلك تفعيلا لقرارات وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وشن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة تحت إشراف المحاسب رجب النقيدى رئيس حي وسط، وفى إطار تحقيق الإنضباط وتنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحلات، المطاعم، الكافيهات، والورش، وقاد مدير إدارة اشغال الطريق حملة مكبرة، للمتابعة والتنبيه على الالتزام بمواعيد الفتح والإغلاق.

وجابت الحملة شوارع: شامبليون، طريق الكورنيش، طريق الحرية، السلطان حسين، لاجتيه، الحجاز،عمر لطفى، تانيس، بور سعيد،الشاطبى، كليه الطب،القيصر، شاكور، سعد زغلول، وصفيه زغلول.،واسفرت عن غلق محل وتغريم اثنين ،وإعادة غلق عدد اتنين مقهي ، ،لمخالفة مواعيد الاغلاق، ورفع 21 حالة اشغال، بمشاركة رئيس قسم الغلق بادارة رخص المحلات ، ومفتشي المتابعة، والايرادات.

وتم التنبيه والتشديد علي الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة طبقا لقرارات وزير التنمية المحلية، وذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وجاري العمل.