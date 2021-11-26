طقس الإسماعيلية.. معتدل والشمس ساطعة وسيولة مرورية بعروس القنال.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس ودرجة الحرارة والسيولة المرورية اليوم الجمعة، حيث تشهد المحافظة استقرار في حالة الطقس الشمس ساطعة، وغابت الشبورة المائية اليوم، ودرجة الحرارة اليوم في "عروس القنال"، الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن، اليوم الجمعة، ارتفاع بدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد ، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وبورسعيد الصغرى 16 العظمى 24، دمياط الصغرى 15 والعظمى 24، والزقازيق الصغرى 16 والعظمى 25، والإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 26، والسويس الصغرى 13 والعظمى 26 درجة.

