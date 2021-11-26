ضبط 5 طن زيت طعام غير صالحة للاستهلاك بحوزة مالك شركة تعبئة بدون ترخيص فى الغربية

كتب عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط مالك شركة لتجارة وتعبئة سلع غذائية بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من المخللات الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمى منتهية الصلاحية.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط مالك شركة لتجارة وتعبئة السلع الغذائية، ضبط بحوزته (5 طن "زيت طعام" معبأة داخل تنكات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويحتوى على "شوائب" ويشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.