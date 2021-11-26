ضبط مسئولين عن محطة وقود تحصلا على 1.5 مليون جنيه من الاتجار بالسوق السوداء

كتب عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مديرين مسئولين عن محطة لتموين السيارات، وذلك لتحصلهما على مبلغ 1,544000 جنيه من جراء بيع المواد البترولية بالسوق السوداء.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط (مديرين مسئولين عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الجيزة) (لعدم احتفاظهما برخصة إدارة وتشغيل المحطتين، وعدم انتظام القيد بالدفتر، وتجميعهما 194000 لتر "بنزين" للاتجار بها فى السوق السوادء بأزيد من السعر الرسمي، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ 1,544000 جنيه)

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.