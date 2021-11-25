صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "النقل" بنسبة 4.03%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وتصدرها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.03%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.93%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.77%، ثم قطاعي التجارة والموزعون ومواد البناء بنسبة 1.97%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.77%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.35%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.21%.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.09%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.65%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.57%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف وحيدًا بنسبة 1.97%، واستقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقى 7.6 مليار جنيه عند مستوى 721.703 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 442.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.9 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.73%، والعرب على 12.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 7.5 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 40.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 24.1 مليون جنيه، 906.9 ألف جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 11431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13526 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1125 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 15 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة