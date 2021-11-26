شئون الحرمين تفتتح المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين

إيمان حنا

افتتحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالمسجد الحرام المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين وفتح المنحدر الشرقي بمبنى المطاف بالتنسيق مع الجهات المختصة .وفق بيان لسفارة السعودية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع وبالتعاون مع شركاء النجاح بمكتب إدارة الإنشاءات استطاعت إنجاز الأعمال وفتح المنحدر والذي يبلغ طوله 90 متراً وعرضه 9.5 أمتار والمنطقة الموازية له، بعد استكمال أعمال التشطيبات النهائية والمتمثلة في استكمال أعمال الأسقف المعلقة.

وبين الوقداني أنه جرى تركيب 6 من الثريات أعلى المنحدر كونه مساراً هاماً للتفويج من وإلى صحن المطاف، وأن نسبة إنجاز الأسقف المعلقة بلغت 50% بقبو المطاف و 30% بالدور الأرضى و5% بالدور الأول .

ومن ناحية أخرى كانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، قد أتاحت الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام، عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق "اعتمرنا" وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا.وفق بيان صحفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة شئون الحرمين، هاني بن حسنى حيدر، أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام أنهت الاستعدادات لاستقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول على ثلاث فترات ما بين 7 -10 صباحاً و9-11:59 مساءً، 12-3 صباحاً، مع تهيئة جميع الخدمات للطائفين من خلال توزيع مشربيات ماء زمزم المبارك، والتعقيم المستمر، وتهيئة الأبواب والمداخل والمخارج.