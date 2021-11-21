تكثيف الأعمال الإنشائية لـ 6 منارات بالمسجد الحرام

إيمان حنا

تشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى على إنهاء الأعمال الإنشائية والمعمارية فى الأسقف فى دور صحن المطاف و(6) منارات بالمسجد الحرام فى التوسعة السعودية الثالثة، حيث وصلت نسبة الانتهاء منها ما يقارب الــ 90%. وفق بيان صحفى.

وكشفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بأنه مع شدة جائحة كورونا وفترة تعليق العمرة وقلة أعداد المصلين كثفت الإدارة العامة للمشاريع من أعمالها فى التوسعة السعودية الثالثة ورحاب المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، أن الأعمال الإنشائية مستمرة على وتيرة عالية، حيث بلغت نسبة الانتهاء من أعمال الإنشاء بمنارتى باب الملك عبدالعزيز بما يزيد عن (88.5%)، مشيراً إلى أن أعمال التشطيبات (رخام الأعمدة والزخارف والحوائط) بلغت (98 %) كما شملت تركيب الأسقف بنسبة (100%) .

وأفاد المهندس الوقدانى أن أعمال منارتى باب الفتح بلغت أكثر من (87.3%) و(92.1%) لمنارتى باب العمرة, كذلك الانتهاء من أعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة (39%)، وتركيب سقف البوابة بنسبة (100%)، فيما بلغت نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية بمنارتى باب الفتح (87.3%).

وبيّن المهندس الوقدانى أن الوكالة استفادت خلال الفترة الماضية بسبب قلة كثافة المصلين والمعتمرين وعبر الإشراف على عدة مشاريع بالتوازي، كان أبرزها أعمال الأسقف بمبنى المطاف حيث بلغت نسبة إنجاز الأسقف بدور صحن المطاف (50 %), والدور الأرضى (30 %)، وبلغت (5%)، فى الدور الأول .

وأضاف الوقدانى أن نسبة الإنجاز لباب إسماعيل (الواجهات الخارجية أعمال الرخام) تتجاوز (85 %)، تم فيها أعمال تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة (100 %)، أما الواجهات الشمالية (70%).

وأفاد بأن أعمال الانتهاء من الــ (6) منارات يؤدى إلى ارتفاع العدد الإجمالى لها إلى (19) منارة،إذْ تجسد رعاية المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز وصولاً للعهد الزاهر للملك سلمان فى خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، موضحا أن هذه التوسعات العملاقة الكبرى لم يسبق لها مثيل منذ 1400 سنة.