شئون الحرمين تتيح الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام

إيمان حنا

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام، عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق "اعتمرنا" وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا.وفق بيان صحفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة شئون الحرمين، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام أنهت الاستعدادات لاستقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول على ثلاث فترات ما بين 7 -10 صباحاً و9-11:59 مساءً، 12-3 صباحاً، مع تهيئة جميع الخدمات للطائفين من خلال توزيع مشربيات ماء زمزم المبارك، والتعقيم المستمر، وتهيئة الأبواب والمداخل والمخارج.