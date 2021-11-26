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سفير بريطانيا يشيد بمجهود وزير الآثار فى احتفالية "طريق الكباش": شرف لى أن أكون هنا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:14 ص
سفير بريطانيا يشيد بمجهود وزير الآثار فى احتفالية "طريق الكباش": شرف لى أن أكون هنا جاريث بايلى السفير البريطانى فى مصر
ريهام عبد الله

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أشاد جاريث بايلى، السفير البريطانى فى القاهرة، بمجهود الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار والسياحة، وفريقه، فى احتفالية طريق الكباش بالأقصر، قائلا :"إنه لشرف لي أن أكون هنا"، وتابع :"أنا متأكد من أنه عندما يرون الصور، فإن أعدادًا متزايدة من السائحين البريطانيين سيفكرون في ذلك أيضًا".

وقال بايلى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"خالد العنانى وفريقه الرائع، أحسنتم، شهدت الأقصر الليلة إعادة افتتاح طريق الكباش، الذى يبلغ عمره 3400 عام، إنه لشرف لي أن أكون هنا، وأنا متأكد من أنه عندما يرون الصور، فإن أعدادًا متزايدة من السائحين البريطانيين سيفكرون في ذلك أيضًا".

جاريث بايلى
جاريث بايلى

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

طريق الكباش الفرعونى

طريق الكباش من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.
 
هو عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة، منها عيد "الأوبت"، وعيد تتويج الملك، ومختلف الأعياد القومية تخرج منه، وكان يوجد به قديما سد حجرى ضخم كان يحمى الطريق من الجهة الغربية من مدينة الأقصر العاصمة السياسية فى الدولة الحديثة «الأسرة 18» والعاصمة الدينية حتى عصور الرومانية.

تاريخ طريق الكباش

 

يعود طريق الاحتفالات إلى قبل أكثر من 5 آلاف عام، عندما شق ملوك مصر الفرعونية فى طيبة "الأقصر حاليا" طريق الكباش لتسير فيه مواكبهم المقدسة خلال احتفالات أعياد الأوبت كل عام، وكان الملك يتقدّم الموكب ويتبعه علية القوم، كالوزراء وكبار الكهنة ورجال الدولة، إضافة إلى الزوارق المقدسة المحملة بتماثيل رموز المعتقدات الدينية الفرعونية، فيما يصطف أبناء الشعب على جانبى الطريق، يرقصون ويهللون فى بهجة وسعادة، وبادر إلى شق هذا الطريق الملك أمنحوتب الثالث، تزامنا مع انطلاق تشييد معبد الأقصر، لكن الفضل الأكبر فى إنجاز "طريق الكباش" يعود إلى الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية «آخر أسر عصر الفراعنة».

جاريث بايلى

السفير البريطانى في القاهرة

خالد العنانى

طريق الكباش

الاقصر

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