مصر تبهر العالم.. شباب الأقصر يحتفون بمشاركتهم فى احتفالية طريق الكباش.. صور

ريهام عبد الله

اتجهت الأنظار مساء اليوم الخميس، إلى محافظة الأقصر الأثرية، لتشهد الاحتفال المهيب بافتتاح طريق الكباش الجديد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرمه، وهو الاحتفال الذى حظى بحفاوة كبيرة محليا ودوليا.

ويقف وراء الاحتفال الضخم المهول، الذى حظى بالإعجاب الشديد، الآلاف من الشباب والفتيات، من ظهر منهم أمام الكاميرات، ومن كان متواريا عن الأنظار ويعمل فى صمت.



مباشر من الأقصر



احتفالية الكباش



أحد الشباب المشاركين فى الاحتفالية



الشباب المشاركين فى الاحتفالية



صور من الكواليس

ونشرت صفحة "مباشر من الأقصر"، صورا لعدد من الشباب، المشاركين فى الاحتفال المهيب، وقالت :"الشباب دول ولاد الأقصر اللي شاركت في البروفات على مدار شهرين فاتوا، برافوا يا شباب تستاهلوا مليون لاف".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".



طريق الكباش الفرعونى طريق الكباش من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.

هو عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة، منها عيد "الأوبت"، وعيد تتويج الملك، ومختلف الأعياد القومية تخرج منه، وكان يوجد به قديما سد حجرى ضخم كان يحمى الطريق من الجهة الغربية من مدينة الأقصر العاصمة السياسية فى الدولة الحديثة «الأسرة 18» والعاصمة الدينية حتى عصور الرومانية.



تاريخ طريق الكباش

يعود طريق الاحتفالات إلى قبل أكثر من 5 آلاف عام، عندما شق ملوك مصر الفرعونية فى طيبة "الأقصر حاليا" طريق الكباش لتسير فيه مواكبهم المقدسة خلال احتفالات أعياد الأوبت كل عام، وكان الملك يتقدّم الموكب ويتبعه علية القوم، كالوزراء وكبار الكهنة ورجال الدولة، إضافة إلى الزوارق المقدسة المحملة بتماثيل رموز المعتقدات الدينية الفرعونية، فيما يصطف أبناء الشعب على جانبى الطريق، يرقصون ويهللون فى بهجة وسعادة، وبادر إلى شق هذا الطريق الملك أمنحوتب الثالث، تزامنا مع انطلاق تشييد معبد الأقصر، لكن الفضل الأكبر فى إنجاز "طريق الكباش" يعود إلى الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية «آخر أسر عصر الفراعنة».