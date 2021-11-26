رئيس مدينة بورفؤاد: توافد 10 آلاف زائر أسبوعيا على جبال الملح بالمحافظة

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء محمد عامر، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، أنه يتم زيارة ما يقرب من 10 آلاف زائر خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لجبال الملح، التى أصبحت مزارا أساسيا فى برامج الرحلات القادمة من المحافظات المصرية المختلفة.



وأوضح "عامر" لـ"اليوم السابع"، أن مدينة بورفؤاد أصبحت محل اهتمام كل الزوار من المحافظات الأخرى، بالإضافة أيضاً للسياحة الأجنبية من بعض الدول العربية، وذلك لما تملكه من مقومات سياحية فريدة.



وأشار إلى أن الطراز المعماري الذى بنيت عليه كافة الفيلات وعدد من المساكن المختلفة لها شكل رائع وفريد، هذا بالإضافة إلى وجود شاطئ بورفؤاد الذى تعبر من أمامه سفن التجارة العالمية.



وأضاف اللواء محمد عامر، أن جبال الملح التي تم استنساخها كجبال الثلج يتوافد عليها الآلاف أسبوعياً، ويتم دراسة تطوير الخدمات بداخلها وفتح بوابات خاصة بالسياحة الداخلية.

