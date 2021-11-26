رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: حملة جديدة لسحب وإلغاء تخصيص الوحدات المخالفة

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، إنه تم تنفيذ حملة جديدة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ومديرية أمن الجيزة، لتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص للوحدات المخالفة بمنطقة "جنوب الأحياء إسكان الشباب 63 متر"، مؤكداً استمرار وتكثيف شن الحملات المختلفة لإنهاء كافة المخالفات ، والتصدي للظواهر العشوائية بالمدينة.

وأضاف "النجار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد عدد من الوحدات السكنية لمخالفتها النشاط وتحويلها بالمخالفة من سكنى إلى تجاري بمنطقة جنوب الأحياء الشباب 63 متر مربع، وتم بناء جميع المحال المخالفة بالطوب الأحمر، وتم عودة الوحدات لحوزة الجهاز تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استكمال سحب واسترداد باقى الوحدات السكنية المخالفة خلال الفترة المقبلة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، مشددًا على أنه لن يسمح بالأنشطة العشوائية ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بكافة أشكالها.