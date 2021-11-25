مسئولو الإسكان يتفقدون وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد حسن

تفقد كل من المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع "JANNA" ، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقهما المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الهيئة والجهاز، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة وتذليل أي عقبات.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها بمواقع المشروع بمتوسط نسبة إنجاز 80% بمختلف القطاعات، حيث يشتمل مشروع (JANNA) على 6720 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من100م٢ : 150م٢ بإجمالي (280 عمارة) بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، شاملة أعمال المرافق وتنسيق الموقع، كما أن المشروع يتم تنفيذه في إطار إستراتيجية الوزارة لتوفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المختلفة.

كما عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، اجتماعاً مع مسئولي المشروع والشركات المنفذة، لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الجاري تنفيذها بالموقع، وكذا خطة تسليم الوحدات للحاجزين، ووجه، بسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة وضرورة الاهتمام بجوده التنفيذ.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه يجري حالياً استكمال تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء بالموقع بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات بعددٍ من العمارات وعدد من مباني الخدمات، بجانب أعمال تنسيق الموقع.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المشروع يقع على مساحة 155 فداناً بمنطقة التوسعات الشمالية على بُعد دقائق من كوبرى العبور، وبالقرب من طريق جمال عبدالناصر والطريق الشمالى للمدينة، كما أن الموقع ثرى بالمسطحات الخضراء، وأعمال تنسيق الموقع، والتى تشتمل على حمامات سباحة ومناطق ألعاب أطفال بالإضافة إلى برجولات ومقاعد GRC، وأعمدة ديكورية، كما أن الكمباوند محاط بسور وبوابات إليكترونية وكاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، بجانب شركة أمن وحراسة، وشركة نظافة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن عدد الشركات العاملة بالمشروع 11 شركة، ويتم التنفيذ تحت إشراف كلية الهندسة بالقاهرة، وكلية الهندسة بجامعة بنها "شبرا"، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء وأن هناك خطة ممنهجة لاعمال التطوير فى كافة الأحياء بالمدينة.