جونسون يطالب ماكرون باستعادة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من فرنسا

كتبت: نهال أبو السعود

طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى بلاده قادمين من فرنسا.

وكتب جونسون فى رسالة إلى ماكرون نشرت على "تويتر": "أقترح أن نتوصل إلى اتفاق إعادة قبول ثنائي للسماح بعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المانش".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن "هذا الإجراء سيكون له تأثير فوري وسيقلل بشكل كبير - إن لم يكن سيوقف تماما - عمليات العبور، وينقذ الأرواح من خلال كسره بالكامل نموذج عمل العصابات الإجرامية" التي تهرّب هؤلاء المهاجرين".

وتأتى رسالة جونسون في وقت أبدت فيه بريطانيا وفرنسا رغبتهما في تعزيز الجهود المشتركة لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غداة مصرع 27 مهاجرا على الأقل غرقا قبالة السواحل الشمالية لفرنسا خلال محاولتهم بلوغ إنجلترا.

وقال جونسون فى تغريدة كتبها عبر تويتر الليلة الماضية: "خاطبت الرئيس الفرنسي ماكرون عارضا عليه سرعة التحرك لمنع عبور القناة وتجنبا لتكرار المأساة التي حدثت أمس".

وأضاف: "أشيد بخدمات الطواريء التي تعاملت مع الوضع الكارثي"، موضحا أنه "حدد خمس خطوات يجب اتخاذها في محادثته مع ماكرون منها تسيير دوريات مشتركة لمنع مزيد من الزوارق من مغادرة الشواطيء الفرنسية ونشر تقنيات أكثر تقدما مثل أجهزة الاستشعار والرادار".

كما أكد جونسون ضرورة "تعميق عمل خلية الاستخبارات المشتركة وتبادل للمعلومات الاستخبارية الدقيقة على جانبي القناة"، مضيفا أن "العمل الفوري على اتفاقية إرجاع ثنائية مع فرنسا إلى جانب محادثات لإبرام اتفاقية إعادة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقلل من وضع حياة المهاجرين في أيدي المتاجرين بالبشر".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن هذا "سيكون أكبر خطوة يمكن اتخاذها لتقليل الهجرة غير الشرعية إلى شمال فرنسا والقضاء على عمل العصابات الإجرامية".